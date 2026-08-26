Россия уже дает симметричный ответ на провокационную активность НАТО у границ Калининградской области, и в случае прямой агрессии последует тяжелейший удар, который станет единственным и последним для противника.
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