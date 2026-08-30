Отказался от кудрей ради «Майора Грома», развелся с моделью и редко говорит о семье. Секреты Тихона Жизневского к 38-летию

Тихон Жизневский трижды радикально менял свою жизнь: уехал из Зеленоградска в Москву в 16 лет, избавился от кудрей ради роли Игоря Грома, а после развода с моделью Еленой Жаворонковой нашел новую семью с девушкой на 11 лет младше.