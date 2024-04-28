Почему даже в старые машины надо лить 95-й бензин

Наш читатель Сергей Киселев задал интересный вопрос по поводу того, какой бензин все-таки лучше заливать в бак автомобиля: – В последнее время на ваших страницах появилось много заметок в стиле "не советую использовать 92-й, однозначно лучше 95!".
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