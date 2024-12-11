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Сонники, гороскопы, гадания

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Худшая жена по знаку Зодиака

Худшая жена по знаку Зодиака

С каким знаком зодиака невозможно построить прочные и долгие отношения. Часто случается, что капризные и несговорчивые девчонки, выйдя замуж, становятся тихими и покорными, пекут по выходным вкусные пироги и растят послушных и умных деток.

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