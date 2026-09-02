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Нижегородская правда

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Президент РФ Путин назвал чушью слухи о новой волне мобилизации

Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке ответил на вопрос о возможной новой волне мобилизации в России осенью, передаёт «Российская газета».

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