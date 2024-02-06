Раненые солдаты ВСУ бесследно исчезают: Один штамп раскрыл страшную правду

ЕБ

Елена Бреслова

черную трансплантологию запад успешно применял в Сербии, почему укры решили, что у них будет по другому?! с 2013 это стало бизнесом Украины, сначала, конечно, попали ватники и колорады, а потом и до своих добрались.😱 отпущенная в Мариуполе Тайра, как раз и была таким "медиком"