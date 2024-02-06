Раненые солдаты ВСУ бесследно исчезают: Один штамп раскрыл страшную правду

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Комментарии
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Ингерман Ланская
сука ты хахляцкая....
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5 час.
Ингерман Ланская
что-то это сильно напоминает совдепию времён упыря - режим людей режет, а народ сидит, боится и терпит...
Ответить
5 час.
ЕБ
Елена Бреслова
черную трансплантологию запад успешно применял в Сербии, почему укры решили, что у них будет по другому?! с 2013 это стало бизнесом Украины, сначала, конечно, попали ватники и колорады, а потом и до своих добрались.😱 отпущенная в Мариуполе Тайра, как раз и была таким &quot;медиком&quot;
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3 час.

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