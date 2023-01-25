"ПОПРОБОВАЛИ С МУСУЛЬМАНАМИ". ТУРЦИЮ ТОЛКНУЛИ В ОБЪЯТИЯ ИРАНА И РОССИИ

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ФОТО: DONAL HUSNI/GLOBALLOOKPRESS АНДРЕЙ ПЕРЛА Как добиться того, чтобы Швеция не смогла вступить в НАТО, и заодно оскорбить весь мусульманский мир и все верующих на планете Земля? Ноу-хау от датских сатанистов: достаточно публично сжечь Коран.

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