Белорусский авторынок 2026: почему россияне снова едут за дизелем и бюджетными иномарками

Рынок подержанных автомобилей в очередной раз доказал свою непредсказуемость. Ещё в начале 2026 года казалось, что ввоз машин из Белоруссии окончательно утратил смысл: объёмы импорта рухнули до исторического минимума, а новые правила утилизационного сбора отпугнули даже самых упорных перекупщиков.