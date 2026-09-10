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Белорусский авторынок 2026: почему россияне снова едут за дизелем и бюджетными иномарками

Белорусский авторынок 2026: почему россияне снова едут за дизелем и бюджетными иномарками

Рынок подержанных автомобилей в очередной раз доказал свою непредсказуемость. Ещё в начале 2026 года казалось, что ввоз машин из Белоруссии окончательно утратил смысл: объёмы импорта рухнули до исторического минимума, а новые правила утилизационного сбора отпугнули даже самых упорных перекупщиков.

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