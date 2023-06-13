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Депутат Федоров предложил увеличить льготу на ЖКХ для ряда ветеранов боевых действий

Депутат Федоров предложил увеличить льготу на ЖКХ для ряда ветеранов боевых действий

Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой увеличить скидку на услуги ЖКХ для ветеранов боевых действий, которые участвовали в двух и более вооруженных конфликтах.

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