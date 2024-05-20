Владимир Ефимов: в Перове построят первую стоматологическую поликлинику по программе реновации

В Перове построят крупную стоматологическую поликлинику В рамках программы реновации планируется завершить строительство первой стоматологической поликлиники в Москве в 2025 году согласно столичной Адресной инвестиционной программе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии