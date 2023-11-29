Шторм не помеха: Россия наводит порядок в ОПЕК+ увеличением поставок нефти

Усилившиеся сезонные штормы в Черном море несколько нарушили работу экспортных нефтяных терминалов. Но даже этот естественный фактор не смог изменить месячную тенденцию: поставки сырой нефти из России увеличились примерно на 370 тысяч баррелей в сутки.
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