Шторм не помеха: Россия наводит порядок в ОПЕК+ увеличением поставок нефти

Усилившиеся сезонные штормы в Черном море несколько нарушили работу экспортных нефтяных терминалов. Но даже этот естественный фактор не смог изменить месячную тенденцию: поставки сырой нефти из России увеличились примерно на 370 тысяч баррелей в сутки.