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МИД РФ: имена россиянина Бута и американки Грайнер фигурируют в диалоге Москвы и США

МИД РФ: имена россиянина Бута и американки Грайнер фигурируют в диалоге Москвы и США

Имена россиянина Виктора Бута и граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана фигурируют в переговорах между Москвой и Вашингтоном в сфере возможного обмена заключенными, сообщил начальник департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.

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