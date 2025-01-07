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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алаба вернулся в общую группу «Реала» после разрыва «крестов». Защитник не играл с декабря 2023-го

Защитник не играл с 17 декабря 2023 года, когда получил разрыв крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск.

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