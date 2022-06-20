YouTube заблокировал канал "Давай поженимся!" и другие проекты "Красного квадрата"

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы медиакомпании "Красный Квадрат" — одного из крупнейших производителей отечественных телепрограмм: сейчас при попытке зайти на канал холдинга появляется сообщение о 404-й ошибке или "Эта страница недоступна".