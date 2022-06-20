Царьград

4 271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Viktor Tumpurov
    Зачем уничтожать-охладить  их пыл в Сибири,дать им настоящую работу в каменоломнях.Переговоры отменя...
  • Татьяна Бутова
    Предательство - страшнейший грех. Но сколько они уничтожат людей, пока будут наказаны.Предатель в Москв...
  • Ирина Богданова
    ФСБ. Плохо работает:(!!!Предатель в Москв...

YouTube заблокировал канал "Давай поженимся!" и другие проекты "Красного квадрата"

YouTube заблокировал канал "Давай поженимся!" и другие проекты "Красного квадрата"

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы медиакомпании "Красный Квадрат" — одного из крупнейших производителей отечественных телепрограмм: сейчас при попытке зайти на канал холдинга появляется сообщение о 404-й ошибке или "Эта страница недоступна".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх