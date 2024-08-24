InfoBRICS: Прекращение связей с НАТО поможет Украине спастись от катастрофы

Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS заявил, что Украину могут спасти только отказ от связей с НАТО и быстрая капитуляция по российской «формуле мира», сообщает РИА Новости.
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