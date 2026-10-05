Как изменилась жизнь российских блогеров после переезда за границу

Когда после 2022 года часть российских публичных людей покинула страну, многие из них рассчитывали на новую жизнь за рубежом.
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