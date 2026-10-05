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Пронедра

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Как изменилась жизнь российских блогеров после переезда за границу

Как изменилась жизнь российских блогеров после переезда за границу

Когда после 2022 года часть российских публичных людей покинула страну, многие из них рассчитывали на новую жизнь за рубежом.

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