Организация, занимающаяся бенчмаркингом ИИ, подверглась критике за ожидание раскрытия информации о финансировании от OpenAI

Организация, занимающаяся разработкой математических эталонов для ИИ, до недавнего времени не сообщала о том, что получила финансирование от OpenAI, что вызвало обвинения в неподобающем поведении со стороны некоторых представителей сообщества ИИ.
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