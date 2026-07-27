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The Eurasia Daily news agency

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Igor Levitas: About lace panties, EU and donkeys with carrots

Igor Levitas: About lace panties, EU and donkeys with carrots

Remember? The slogan on the Ukrainian Maidan: "I want to join the EU and lace panties!" And what does joining the EU mean for flawed countries (and Ukraine, Moldova, Armenia are exactly that)? To understand this issue, it is necessary to immediately understand one simple thing — the EU protects its market with strict rules, quotas, duties and quality standards in order to avoid oversupply and falling prices.

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