Военнослужащие Вооружённых сил России контролируют территорию бывшего пионерского лагеря «Дружба» в Часовом Яре, сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника оперативного штаба разведывательного центра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.
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