Ученые: Промышленные роботы доводят рабочих до алкоголизма и самоубийств

Роботизация производств не только повышает производительность труда, сокращает издержки собственников компаний и снижает риск травм среди персонала, но и провоцирует у работников-людей проблемы с психикой, алкоголизм и употребление наркотиков.
Роботизация производств не только повышает производительность труда, сокращает издержки собственников компаний и снижает риск травм среди персонала, но и провоцирует у работников-людей проблемы с психикой, алкоголизм и употребление наркотиков.
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