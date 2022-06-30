Газета Труд

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Ученые: Промышленные роботы доводят рабочих до алкоголизма и самоубийств

Ученые: Промышленные роботы доводят рабочих до алкоголизма и самоубийств

Роботизация производств не только повышает производительность труда, сокращает издержки собственников компаний и снижает риск травм среди персонала, но и провоцирует у работников-людей проблемы с психикой, алкоголизм и употребление наркотиков.

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