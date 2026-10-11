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Бактерии на языке связали со скоростью выполнения когнитивных тестов

Бактерии на языке связали со скоростью выполнения когнитивных тестов

Исследователи из Университета Эксетера и Свободного университета Брюсселя сопоставили состав бактерий на языке с результатами когнитивных тестов.

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