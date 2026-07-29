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Воронежские новости

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Воронежец осужден на 14 лет за госизмену

Воронежец осужден на 14 лет за госизмену

48-летнего воронежца осудили по статье о государственной измене. Следствие установило, что в октябре 2023 года мужчина установил конфиденциальные отношения с представителями спецслужб иностранного государства.

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