Воронежец осужден на 14 лет за госизмену

48-летнего воронежца осудили по статье о государственной измене. Следствие установило, что в октябре 2023 года мужчина установил конфиденциальные отношения с представителями спецслужб иностранного государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии