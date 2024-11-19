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До 2 млн рублей: в России выпустили первый в мире люксовый Apple Vision Pro

До 2 млн рублей: в России выпустили первый в мире люксовый Apple Vision Pro

Нижегородская компания Caviar, известная своими невероятно дорогими вариантами популярных смартфонов, объявила о выпуске Oracle — премиальной версии Apple Vision Pro с отделкой из натуральной кожи, золота и серебра.

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