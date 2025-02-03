Динамо Санкт-Петербург борется за лидерство в ВХЛ и ЖХЛ

4 февраля команда Игоря Гришина матчем в Верхней Пышме с «Горняком-УГМК» начнет турне по уральским городам В чемпионате Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) продолжают идти в группе лидеров динамовцы Петербурга.
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