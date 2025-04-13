ТАСС: ВСУ убили своего офицера, который договаривался о сдаче в плен

КУРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины убили своего офицера, который вел переговоры с российскими военными с целью добровольной сдачи в плен на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.
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