Обновленный паркетник Volkswagen Taos представлен в Америке[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Конвейерная жизнь российского кроссовера Volkswagen Taos оказалось короткой: производство в Нижнем Новгороде началось в мае 2021 года, а завершилось в марте 2022-го.