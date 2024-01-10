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Дрэгушин выбрал «Тоттенхэм», несмотря на предложение «Баварии». Условия личного контракта согласованы

Дрэгушин выбрал «Тоттенхэм», несмотря на предложение «Баварии». Условия личного контракта согласованы

Ранее сообщалось, что на защитника «Дженоа» также претендует «Бавария» – мюнхенцы предложили чуть более 30 млн евро.

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