В Брожском сельсовете работала комиссия по содействию занятости.

Очередное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения под председательством главы депутатского корпуса района Ирины Старовойтовой прошло на базе Брожского сельисполкома.
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