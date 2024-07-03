Госдеп: Украина увеличит дальность ударов по РФ в случае расширения фронта

Украина увеличит дальность ударов по территории России в случае расширения фронта. Об этом в ходе слушаний в Комитета палаты представителей по международным отношения сообщил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен.
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