Стала известна причина конфликта между Зеленским и Масляковым

Масляков предлагал Зеленскому остаться в Москве редактором КВН, но комик отказался.Нынешний глава Украины, а раньше известный комик, Владимир Зеленский имел конфликт с ушедшим из жизни ведущим КВН Александром Масляковым.
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