Виктория Боня заявила, что Стону с ней начал ругаться матом, потому что двух слов связать не мог

Модель Виктория Боня и Стоун столкнулись в реалити-шоу «Выжить в Дубае», и напряжение между ними возникло уже в первый день знакомства, оставаясь актуальным даже спустя два месяца после завершения проекта.
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