Суд арестовал активы 6 экс‑топов «Открытие Холдинга» в пределах 916,2 млрд руб

РИАМО - 19 янв. Арбитражный суд Москвы на основании заявления конкурсного управляющего «Открытие Холдинга» Марии Булатовой решил арестовать денежные средства и имущество шестерых бывших руководителей компании, передает РИА Новости.
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