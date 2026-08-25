Почти 5 месяцев мы будем отдыхать в 2027 году! При стандартной пятидневке у работников будет 146 нерабочих дней с учётом выходных, отпусков и праздников.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Почти 5 месяцев мы будем отдыхать в 2027 году! При стандартной пятидневке у работников будет 146 нерабочих дней с учётом выходных, отпусков и праздников.
Свежие комментарии