«Мосфильм» сегодня отмечает 100-летний юбилей

Киноконцерн «Мосфильм» сегодня отмечает сто лет со дня своего основания. В этот день, 30 января 1924 года, состоялась премьера первого снятого на студии полнометражного фильма – «На крыльях ввысь» режиссера Бориса Михина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии