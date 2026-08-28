«Водник» опубликовал календарь матчей предварительного этапа Кубка России

Архангельский клуб проведет пять матчей на предварительном этапе Кубка России по хоккею с мячом. Игры группы «Запад» пройдут в Ульяновске на льду «Волга-Спорт-Арены».
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