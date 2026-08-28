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Регион 29

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«Водник» опубликовал календарь матчей предварительного этапа Кубка России

Архангельский клуб проведет пять матчей на предварительном этапе Кубка России по хоккею с мячом. Игры группы «Запад» пройдут в Ульяновске на льду «Волга-Спорт-Арены».

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