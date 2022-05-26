Тайваньское двуличие: Соединенные Штаты провоцируют Китай

Байден допускает войну с Китаем из-за Тайваня. Источник: blog73.ru Стратегическая оговорка Байден давно и с непревзойденным мастерством умеет радовать публику своим старческим маразмом.
Популярные статьи
- Попытка ВСУ перебросить вооружения и боеприпасы воздухом закончилась потерей военно-транспортного самолёта под Одессой
- Зеленский рассказал о разработанном на Украине «плане Б» на случай его гибели
- Экс-председатель СДП Германии: Начало военного конфликта на Украине спровоцировали НАТО во главе с Вашингтоном
Свежие комментарии