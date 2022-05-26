Военное обозрение

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Тайваньское двуличие: Соединенные Штаты провоцируют Китай

Тайваньское двуличие: Соединенные Штаты провоцируют Китай

Байден допускает войну с Китаем из-за Тайваня. Источник: blog73.ru Стратегическая оговорка Байден давно и с непревзойденным мастерством умеет радовать публику своим старческим маразмом.

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