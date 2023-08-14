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Люди отказались продавать дом: хотели получить тройную компенсацию, но теперь живут посреди шоссе

Люди отказались продавать дом: хотели получить тройную компенсацию, но теперь живут посреди шоссе

Темы строительства в провинции Чжэцзян на востоке Китая одни из самых высоких в стране. Новые города соединяются широкополосными магистралями, для которых властям приходится выкупать дома у местных фермеров и жителей поселков.

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Комментарии
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Владимир Евтушенко
Такие идиоты  не только в Китае  есть. В Томске лет 15  назад одна особь тоже  хотела получить  три  квартиры вместо своего домишки, оказавшегося  на  пути будущей  трассы. Власти города  долго её уговаривали, а потом  просто плюнули на  это и раздвоили  трассу  в  районе домишка.и  оказался  он  мв яме, а весной  его залило  водой  от снега.
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