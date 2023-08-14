Темы строительства в провинции Чжэцзян на востоке Китая одни из самых высоких в стране. Новые города соединяются широкополосными магистралями, для которых властям приходится выкупать дома у местных фермеров и жителей поселков.
Люди отказались продавать дом: хотели получить тройную компенсацию, но теперь живут посреди шоссе
Комментарии
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Владимир Евтушенко
Такие идиоты не только в Китае есть. В Томске лет 15 назад одна особь тоже хотела получить три квартиры вместо своего домишки, оказавшегося на пути будущей трассы. Власти города долго её уговаривали, а потом просто плюнули на это и раздвоили трассу в районе домишка.и оказался он мв яме, а весной его залило водой от снега.
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14 час.
Андрей Валерьевич
С гаража выехал и сразу на шоссе ! : )))
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8 час.
ВВ
Василий Васечкин
Жадность фраера погубит ... Народная примета...
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8 час.
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