Люди отказались продавать дом: хотели получить тройную компенсацию, но теперь живут посреди шоссе

Владимир Евтушенко

Такие идиоты не только в Китае есть. В Томске лет 15 назад одна особь тоже хотела получить три квартиры вместо своего домишки, оказавшегося на пути будущей трассы. Власти города долго её уговаривали, а потом просто плюнули на это и раздвоили трассу в районе домишка.и оказался он мв яме, а весной его залило водой от снега.