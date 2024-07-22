"Все-таки дожали". В мире обсуждают выход Байдена из президентской гонки

Американские СМИ обеспокоены деньгами, а российские эксперты - тем, как это отзовется на Украине Остающийся пока президентом США Джозеф Байден уступил нарастающему давлению однопартийцев и подписал 21 июля официальное письмо, в котором объявил об отказе участвовать в предвыборной гонке.