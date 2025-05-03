Президент Владимир Зеленский, отвергнувший предложение Российской Федерации о прекращении огня в дни празднования 80-летия Победы, подрывает мирные усилия и в очередной раз пытается сорвать переговорный трек по украинскому урегулированию.
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