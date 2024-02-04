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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Новейший седан Lada Iskra выехал на тесты в Сургуте и тут же попал в ДТП

Компания «АвтоВАЗ» продолжает доводочные испытания своей новой перспективной модели Iskra. Первые прототипы седана, который должен выйти в продажу в ближайшие годы, уже давно колесят по дорогам страны, а недавно их заметили в Сургуте, где машины, очевидно, проходят испытания холодом.

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