Международный валютный фонд ведёт финансирование терроризма - Можин

Алексей Можин уверяет, что МВФ занимается финансированием терроризма.Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин считает, что организация занимается финансированием терроризма.
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