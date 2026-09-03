Фаррелл Уильямс снова меняет правила игры: adidas показал новые VIRGINIA Watermoc

Фаррелл Уильямс продолжает превращать спортивную обувь в предмет культурного гардероба. В новой коллаборации с adidas Originals музыкант и дизайнер переосмыслил архивную модель Adventure Water Moc начала 2000-х — добавил ей технических деталей, заметных цветов и привычной для проекта VIRGINIA свободы.