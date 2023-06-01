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В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Байдена после сокрушительного падения

В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Байдена после сокрушительного падения

Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт рассказал, как чувствует себя президент США Джо Байден после своего падения на церемонии в академии военно-воздушных сил в Колорадо.

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