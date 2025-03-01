Полный провал: мировые СМИ отреагировали на конфликт Трампа и Зеленского

REUTERS/Brian Snyder TPX Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Соединенные Штаты, как сообщалось, для подписания соглашения о партнерстве в сфере разработки редкоземельных металлов в Незалежной.
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