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  • leonid
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Полный провал: мировые СМИ отреагировали на конфликт Трампа и Зеленского

Полный провал: мировые СМИ отреагировали на конфликт Трампа и Зеленского

REUTERS/Brian Snyder TPX Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Соединенные Штаты, как сообщалось, для подписания соглашения о партнерстве в сфере разработки редкоземельных металлов в Незалежной.

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Комментарии
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Eduard
Зеленский более полугода никто!
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