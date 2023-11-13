В Луганске вынесли приговор украинскому военнослужащему, бросившему гранату в окно квартиры, расположенной в жилом комплексе

Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны Верховным судом Луганской Народной Республики достаточными для признания стрелка Владимира Гулавского, проходящего военную службу по контракту в воинской части А0998 вооруженных сил Украины в воинском звании «солдат», виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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