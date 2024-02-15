В Смоленске люди с инвалидностью приобрели более 3 тысяч технических средств реабилитации

Жители области получали их с помощью электронного сертификата В Смоленской области в 2023 году с помощью электронных сертификатов жители с инвалидностью купили 3172 средства технической реабилитации и протезно-ортопедических изделия.
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