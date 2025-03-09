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Военнопленная ВСУ рассказала, как ее обманом отправили на штурм

Военнопленная ВСУ рассказала, как ее обманом отправили на штурм

Бывшая заключённая из Хмельницкой области рассказала, что украинское командование обманом направило её на линию соприкосновения, где она попала в плен к российским солдатам в районе города Красноармейска.

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