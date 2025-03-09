Военнопленная ВСУ рассказала, как ее обманом отправили на штурм

Бывшая заключённая из Хмельницкой области рассказала, что украинское командование обманом направило её на линию соприкосновения, где она попала в плен к российским солдатам в районе города Красноармейска.
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