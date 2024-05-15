Журналисты издания Politico, со ссылкой на американских политиков попытались всех заверить, что киевский режим, на фоне наступления ВС РФ в Харьковской области, потребовал от Соединенных Штатов разрешения атаковать российскую территорию американским оружием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии