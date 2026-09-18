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Метеоролог Позднякова: в Москве с 21 сентября начнутся дожди и похолодание

Метеоролог Позднякова: в Москве с 21 сентября начнутся дожди и похолодание

Метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что 19 и 20 сентября в Москве и Подмосковье сохранится тёплая погода без осадков, а с понедельника начнутся дожди и похолодание.

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