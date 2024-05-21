В Крыму и Севастополе фиксируют рост заболеваемости коронавирусом

В Крыму и Севастополе отмечен рост числа новых случаев заражения коронавирусом. По данным пресс-службы межрегионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в Республике Крым был зарегистрирован 51 новый случай, что превышает показатели предыдущей недели.
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